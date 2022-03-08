Мбаппе тренировался в общей группе «ПСЖ» без ограничений. Матч с «Реалом» – 9 марта

Форвард Килиан Мбаппе не испытывает проблем перед матчем «ПСЖ» с «Реалом».

Футболист получил повреждение на тренировке за несколько дней до ответной игры 1/8 финала , но оно оказалось не таким серьезным, как предполагалось.

По сведениям RMC Sport, сегодня нападающий тренировался в общей группе «ПСЖ» и работал в нормальном режиме.

В текущем сезоне Мбаппе забил 5 голов за 7 матчей в ЛЧ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Мбаппе попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос не сыграет, но полетит с командой в Мадрид