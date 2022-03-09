Роналду играл через боль два месяца. В «МЮ» сомневаются, что он сыграет с «Тоттенхэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Футбол

Криштиану Роналду уже два месяца испытывает проблемы со здоровьем.

По данным The Telegraph, на протяжении последних двух месяцев португальца беспокоило бедро, он играл через боль.

Пропустив матч с «Манчестер Сити» (1:4), Роналду вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед» во вторник, однако затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В «Юнайтед» растут сомнения по поводу того, что Криштиану сможет сыграть против «Тоттенхэма» в воскресенье.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 15 голов и отдал 3 передачи в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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