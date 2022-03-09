Роналду играл через боль два месяца. В «МЮ» сомневаются, что он сыграет с «Тоттенхэмом»

уже два месяца испытывает проблемы со здоровьем.

По данным The Telegraph, на протяжении последних двух месяцев португальца беспокоило бедро, он играл через боль.

Пропустив матч с «Манчестер Сити» (1:4), Роналду вернулся в общую группу во вторник, однако затем было решено, что ему лучше работать с ограничениями.

В «Юнайтед» растут сомнения по поводу того, что Криштиану сможет сыграть против в воскресенье.

В этом сезоне 37-летний форвард забил 15 голов и отдал 3 передачи в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.