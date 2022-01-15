Рангник о Роналду вне заявки на «Виллу»: «Не было смысла брать его, раз проблемы с бедром не решены»

Главный тренер прокомментировал решение не включать форварда в заявку на матч 22-го тура с «Астон Виллой».

«Вчера перед тренировкой у Роналду по-прежнему были проблемы со сгибателями бедра, и мы решили, что он не будет участвовать в занятии.

Потом я еще раз поговорил с ним, и мы решили, что нет смысла брать его с собой в поездку [в Бирмингем], раз проблемы не решены. Надеюсь, в среду [против «Брентфорда»] он сыграть сможет», – отметил немец в эфире Sky Sports.

Роналду и Рэшфорд не попали в заявку «МЮ» на матч с «Астон Виллой», Магуайр – в запасе