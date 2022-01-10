Рангник о Роналду: «Решили не рисковать в кубковом матче, который может продлиться 120 минут»

Главный тренер объяснил отсутствие нападающего в составе на матч Кубка Англии с «Астон Виллой».

«Я пообщался вчера с Криштиану перед тренировкой, он сказал, что у него наблюдаются проблемы в последние дни, небольшие проблемы.

В итоге мы решили не рисковать в кубковом матче, который запросто может продлиться 120 минут», – сказал Рангник клубному ТВ.

Матч «МЮ» – начнется в 22:55 по московскому времени. На Sports.ru будут доступны видеотрансляция и текстовый онлайн.