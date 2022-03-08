Юрген Клинсманн: «Ливерпуль» – исключительная команда, но они все равно люди. У «Интера» есть шанс»

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Юрген Клинсманн оценил шансы «Интера» на победу над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Всегда есть шанс, так как за 90 минут может произойти что-то невообразимое.

Даже несмотря на то, что «Ливерпуль» – исключительная команда, они все равно люди.

«Интеру» нечего терять, и это лучшая позиция, в которой можно находиться. Если они забьют в первом тайме, уверенность вырастет, и кто знает, что будет тогда? «Интер» все правильно делал в первом матче, им не хватило только гола.

Даже если «Интер» вылетит в этом раунде, то, как они вылетят, будет иметь значение для остальной части их сезона. Они должны сражаться как львы, придав себе энтузиазма для того, чтобы продолжать побеждать своих соперников в Серии А», – сказал экс-игрок миланского клуба а интервью La Gazzetta dello Sport.

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