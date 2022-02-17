Шкриньяр о поражении 0:2: «Интер» доминировал в некоторых аспектах. Показали, что можем играть на одном уровне с «Ливерпулем»

Защитник высказался после поражения от (0:2) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В Лиге чемпионов решающую роль играют мелкие детали.

Мы создали достаточно моментов, однако не реализовали их. Мы доминировали в некоторых аспектах, но ничего из этого не удалось извлечь.

Подобное уже случалось с нами в групповой стадии, в матче с «Реалом»: когда не забиваешь сам, такие команды наказывают вас голом буквально при первой же возможности.

Но я доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с таким клубом, как «Ливерпуль».

Теперь мы отправимся к ним в гости и попытаемся отыграться, несмотря на то, что это будет очень сложно. Но нам нужно постараться», – заявил Шкриньяр.

«Ливерпуль» выиграл все 7 матчей в этой ЛЧ – теперь досталось «Интеру». Помогли коронные стандарты