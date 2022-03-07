Фабиньо: «Интер» – сильнейшая команда Италии в последние 2-3 года. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

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Фабиньо назвал «Интер» сильнейшей командой Италии в последние годы.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние два-три года.

Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первой игры они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее.

Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», – сказал полузащитник «Ливерпуля».

8 марта «Ливерпуль» и «Интер» (2:0 – первая игра) проведут ответный матч в рамках Лиги чемпионов.

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