Фабиньо: «Интер» – сильнейшая команда Италии в последние 2-3 года. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

Фабиньо назвал «Интер» сильнейшей командой Италии в последние годы.
«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние два-три года.
Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первой игры они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее.
Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», – сказал полузащитник «Ливерпуля».
8 марта «Ливерпуль» и «Интер» (2:0 – первая игра) проведут ответный матч в рамках Лиги чемпионов.