Фабиньо: «Интер» – сильнейшая команда Италии в последние 2-3 года. Они играли лучше «Ливерпуля» в первом тайме»

назвал сильнейшей командой Италии в последние годы.

«Убежден, что «Интер» является сильнейшей командой Италии в последние два-три года.

Миланцы показывают очень качественный футбол. В первом тайме первой игры они играли лучше нас, зато мы действовали эффективнее.

Большая команда должна уметь побеждать в таких матчах, используя те немногие моменты, которые удалось создать», – сказал полузащитник .

8 марта «Ливерпуль» и «Интер» (2:0 – первая игра) проведут ответный матч в рамках .