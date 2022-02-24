Тренер «Дженоа» Блессин: «Ливерпулю» очень повезло обыграть «Интер». Результат не отражает происходившее на поле»

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Тренер «Дженоа» Александр Блессин заявил, что «Ливерпулю» повезло обыграть «Интер».

Английская команда одержала победу со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не разговаривал с Клоппом после матча «Интер» – «Ливерпуль», потому что очень зол на него. 

Когда я играл за «Штутгартер Кикерс», он тренировал «Майнц» и не хотел брать меня в команду. Поэтому я не хотел разговаривать с ним!» – пошутил Блессин.

О матче «Интер» – «Ливерпуль»

«Думаю, «Интер» играл очень хорошо, усложнив «Ливерпулю» жизнь. Результат не отражает того, что происходило на поле в течение матча.

На самом деле, я убежден, что «Ливерпулю» очень повезло выиграть эту игру», – сказал тренер «Дженоа».

 

 

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