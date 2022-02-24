Тренер «Дженоа» Блессин: «Ливерпулю» очень повезло обыграть «Интер». Результат не отражает происходившее на поле»

Тренер «Дженоа» Александр Блессин заявил, что «Ливерпулю» повезло обыграть «Интер».
Английская команда одержала победу со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не разговаривал с Клоппом после матча «Интер» – «Ливерпуль», потому что очень зол на него.
Когда я играл за «Штутгартер Кикерс», он тренировал «Майнц» и не хотел брать меня в команду. Поэтому я не хотел разговаривать с ним!» – пошутил Блессин.
О матче «Интер» – «Ливерпуль»
«Думаю, «Интер» играл очень хорошо, усложнив «Ливерпулю» жизнь. Результат не отражает того, что происходило на поле в течение матча.
На самом деле, я убежден, что «Ливерпулю» очень повезло выиграть эту игру», – сказал тренер «Дженоа».