Индзаги о «Ливерпуле»: «Интер» сыграет с одной из лучших команд Европы, наравне с «Ман Сити» и «Баварией»

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Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче победу  со счетом 2:0 одержал «Ливерпуль».

«Результат первого матча негативно сказывается на нас. Мы провели отличную игру, и результат был слишком суровым для нас.

Это будет сложная игра, но мы очень мотивированы. Очень важно, я бы сказал, необходимо забить гол в первом тайме, но мы знаем, что это будет очень сложный матч.

Мы готовились к игре три дня, парни сфокусированы. Мы играем с одной из лучших команд Европы, наравне с «Манчестер Сити» и «Баварией». Было здорово провести первый матч в Милане, и мы понимаем, что завтра будет еще сложнее.

«Интер» уже много лет не выходил на эту стадию турнира, и мы знали, что встретимся с топ-командой, когда заняли второе место на групповом этапе. Мы сделали все возможное в первом матче и сделаем то же самое завтра», – сказал Индзаги.

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