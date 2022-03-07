Индзаги о «Ливерпуле»: «Интер» сыграет с одной из лучших команд Европы, наравне с «Ман Сити» и «Баварией»

поделился ожиданиями от матча против в 1/8 финала чемпионов.

В первом матче победу со счетом 2:0 одержал «Ливерпуль».

«Результат первого матча негативно сказывается на нас. Мы провели отличную игру, и результат был слишком суровым для нас.

Это будет сложная игра, но мы очень мотивированы. Очень важно, я бы сказал, необходимо забить гол в первом тайме, но мы знаем, что это будет очень сложный матч.

Мы готовились к игре три дня, парни сфокусированы. Мы играем с одной из лучших команд Европы, наравне с «Манчестер Сити» и «Баварией». Было здорово провести первый матч в Милане, и мы понимаем, что завтра будет еще сложнее.

уже много лет не выходил на эту стадию турнира, и мы знали, что встретимся с топ-командой, когда заняли второе место на групповом этапе. Мы сделали все возможное в первом матче и сделаем то же самое завтра», – сказал Индзаги.