Тюкавин о том, что делает Роналду великим: «Работа, трудолюбие. У меня есть коллекция его маек»

назвал главные качества .

– У тебя есть какие-то ориентиры в футболе?

– Я раньше говорил в интервью, что мне нравилась игра Саши Кокорина, когда он хорошо играл в России.

А за рубежом – Криштиану Роналду, за которым я следил и слежу, у меня есть коллекция его маек, скоро должна приехать еще одна – из . За ним слежу пристально.

– Что делает его великим?

– Работа, трудоспособность, только это. Трудолюбие его, как он относится к делу, – сказал Тюкавин в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

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