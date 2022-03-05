Зе Роберто: «Роналду – машина, но он не будет играть в 40 лет»

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Зе Роберто оценил игру Криштиану Роналду.

«Роналду для меня – машина. Но я не думаю, что он будет играть в 40 лет, потому что он всегда выступал на высочайшем уровне, всегда брал трофеи и старался быть лучшим футболистом мира.

В последние два года мы видели, что ему не удавалось это в «Ювентусе» и «МЮ». И лучшее доказательство тому – что он не входил в топ-2 или топ-3 списка претендентов на большие индивидуальные награды.

Криштиану по-прежнему дорого стоит. Но придет время, и он, привыкший к выступлению на самом высоком уровне, решит, что лучше остановиться, чем искать что-то, что уже не будет прежним», – сказал бывший полузащитник «Баварии» о форварде «Манчестер Юнайтед».

«Мое тело лучше, чем у Роналду». Посмотрите на 47-летнего Зе Роберто – и попробуйте поспорить

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