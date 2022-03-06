«Смотрю, что Роналду, пьет, ест, делаю как он. Криштиану работал больше всех в мире футбола». Игрок «МЮ» Межбри о партнере

Молодой игрок «МЮ» рассказал о и ЗОЖ.

«Я общаюсь с человеком, который работал больше всех в мире футбола. Это Криштиану Роналду.

Могу лишь учиться у него, и я все время это делаю. Постоянно смотрю, что он делает. Смотрю, что он пьет. Делаю как он.

Когда видишь его ежедневно, понимаешь, что для него есть только одно – работа. Он делает то, что полезно для его тела.

Онднажды в Манчестере было солнечно, и Криштиану загорал без футболки. Я спросил: «Зачем ты это делаешь?» Он ответил: «Потому что это полезно, есть витамины». С того дня я все время загораю (смеется).

Я также смотрю в его тарелки во время еды, стараюсь, чтобы у меня на тарелках было то же самое», – сказал 19-летниф полузащитник .