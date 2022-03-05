Гвардиола о Роналду: «Один из величайших, голевая машина. «Сити» нужно приложить все силы, чтобы не дать ему приблизиться к мячу»

высоко отозвался о .

«Нам нужно форсировать темп и приложить все силы, чтобы не дать Роналду приблизиться к мячу, потому что он неудержим.

В прошлой игре все было под контролем, счет 1:0, все идеально. Роналду в первый раз оказался рядом [с воротами] – Эдерсону пришлось сделать невероятный сэйв. Роналду не касался мяча, а затем чуть не забил. Вот его уровень.

Нам нужно контролировать его. Он один из величайших, голевая машина, всегда очень силен психологически. Роналду без проблем справляется с давлением, в хорошем смысле всю карьеру оправдывает ожидания», – сказал тренер «Манчестер Сити».

6 марта сыграет против в матче .