Макгрегор о покупке «Челси»: «Я не шутил. «Селтик», «МЮ», «Челси» – я изучаю все варианты»

Конор Макгрегор вновь заявил, что думает о покупке «Челси».

«Я говорил об этом не в шутку. Я изучаю этот вариант, как и сказал. у Дэрмота Дэсмонда, у Глейзеров, а недавно «Челси» был выставлен на продажу. Я изучаю все варианты.

Покупка футбольной франшизы входит в мои планы в будущем, даже не сомневайтесь», – написал бывший двойной чемпион UFC в твиттере.

Позже Макгрегор удалил этот твит.

Ранее Роман Абрамович объявил, что продает «Челси». Он хочет получить за лондонский клуб около 4 млрд фунтов.

Конор Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 3 миллиарда фунтов