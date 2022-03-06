Макгрегор о покупке «Челси»: «Я не шутил. «Селтик», «МЮ», «Челси» – я изучаю все варианты»

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Конор Макгрегор вновь заявил, что думает о покупке «Челси».

«Я говорил об этом не в шутку. Я изучаю этот вариант, как и сказал. «Селтик» у Дэрмота Дэсмонда, «Манчестер Юнайтед» у Глейзеров, а недавно «Челси» был выставлен на продажу. Я изучаю все варианты.

Покупка футбольной франшизы входит в мои планы в будущем, даже не сомневайтесь», – написал бывший двойной чемпион UFC в твиттере.

Позже Макгрегор удалил этот твит.

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