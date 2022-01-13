Конор зарабатывал 8,6 млн долларов в минуту в 2021-м, Роналду – 18 тысяч

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный аналитиками платформы OLBG.

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 млн долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес, который за минуту в ринге заработал 444 тысяч долларов. Третье место у игрока в американский футбол Тома Брэди (37 тысяч в минуту).

Замыкают рейтинг футболисты Неймар (32 тысячи) и Криштиану Роналду (18 тысяч).

 
 
 
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Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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