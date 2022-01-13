Конор зарабатывал 8,6 млн долларов в минуту в 2021-м, Роналду – 18 тысяч

Бывший чемпион в двух весовых категориях поделился рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный аналитиками платформы OLBG.

Ирландец, находясь в октагоне в 2021 году, зарабатывал по 8,6 млн долларов в минуту.

На втором месте абсолютный чемпион по боксу в суперсреднем весе , который за минуту в ринге заработал 444 тысяч долларов. Третье место у игрока в американский футбол (37 тысяч в минуту).

Замыкают рейтинг футболисты (32 тысячи) и (18 тысяч).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Кормье считает, что Макгрегор может подраться с Оливейрой за титул: «В отношении Конора действуют другие правила»

Хабиб и Конор могут стать капитанами сборных России и Ирландии на турнире «ММА Суперкубок»