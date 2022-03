Конор Макгрегор заявил, что готов купить «Челси» за 3 миллиарда фунтов

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на новости о продаже «Челси».

Напомним, что российский владелец клуба Роман Абрамович объявил, что намерен расстаться с клубом, которым управлял с 2003 года.

«Я хочу исследовать это», – написал Конор в Твиттере, прикрепив скриншот переписки, в которой ирландец говорит, что готов заплатить за «Челси» 3 миллиарда фунтов.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7