Конор Макгрегор: «Сульшер сидел в запасе, когда Роналду играл. Они на равных. Оле надо изменить свою роль»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор высказался по поводу выступлений «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.
«Проблема «МЮ» в том, что это просто группа молодых людей, разговаривающих друг с другом. Они сверстники. Управлять всем должен кто-то с более высоким статусом.
Оле сидел в запасе, когда Роналду играл. Они на равных. Это не то, что нужно.
Я отношусь к Оле с предельным уважением и любовью, но его роль необходимо изменить. Таково мое мнение», – написал Макгрегор в твиттере и удалил сообщение спустя некоторое время.