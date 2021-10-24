Конор Макгрегор: «Сульшер сидел в запасе, когда Роналду играл. Они на равных. Оле надо изменить свою роль»

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах высказался по поводу выступлений в текущем сезоне.

«Проблема «МЮ» в том, что это просто группа молодых людей, разговаривающих друг с другом. Они сверстники. Управлять всем должен кто-то с более высоким статусом.

Оле сидел в запасе, когда Роналду играл. Они на равных. Это не то, что нужно.

Я отношусь к Оле с предельным уважением и любовью, но его роль необходимо изменить. Таково мое мнение», – написал Макгрегор в твиттере и удалил сообщение спустя некоторое время.