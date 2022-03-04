Американо-швейцарский консорциум предложит за «Челси» гораздо меньше 4 млрд фунтов, которые хочет Абрамович

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Стали известны подробности о продаже «Челси» Романом Абрамовичем.

Абрамович хочет получить за лондонский клуб 4 млрд фунтов, но столько за «Челси» никто не предложит. Предложение американо-швейцарского консорциума будет гораздо ниже.

Бизнесмену направят предложение о покупке «Челси» на выходных.

Консорциум считает, что время работает против Абрамовича, над котором есть угроза санкций со стороны Великобритании, пишет журналист швейцарского издания Blick Никола Имфельд.

Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Но один он столько не потянет

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