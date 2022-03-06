Куртуа об отбитом пенальти Месси: «Чтобы это хоть что-то значило, нужно будет снова сыграть так»

высказался об отбитом пенальти .

О планах «Реала»

«В этом месяц были взлеты и падения. Вылет из Кубка Испании стал неожиданным, матч в Париже прошел не очень хорошо, но еще ничего не решено, и мы надеемся отыграться.

На «Бернабеу» такое уже случалось. Нужно продолжать побеждать в : турнир близится к концу, и каждая команда хочет обыграть . Мы потеряли несколько очков, но хотим победить в чемпионате».

Об отбитом пенальти Месси

«Конечно, это был особенный момент, но если мы не пройдем дальше, то это не будет значить почти ничего или совсем ничего. Чтобы это хоть что-то значило, мне нужно будет снова сыграть так», – сказал вратарь «Реала» в своем подкасте.

На 61-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «ПСЖ» парижане получили право на пенальти. Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пробил в правый от себя нижний угол, однако Куртуа парировал.

В той игре победил со счетом 1:0. Ответный матч состоится 9 марта.