Месси был расстроен после матча с «Реалом», но Неймар утешил его в раздевалке

Стало известно, какой была атмосфера в раздевалке «ПСЖ» после вчерашнего матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).

Игроки были очень рады, в раздевалке игроки проявили эмоции, но эйфории не было. И футболисты, и клуб не хотели демонстрировать радость публично, поэтому в соцсетях не появилось большого количества публикаций, посвященных победе над . В «ПСЖ» осознают, что отлично выступили, но также понимают, что амбиции клуба гораздо выше.

«Мы набрались опыта. В прошлом мы бы сделали гораздо больше с точки зрения коммуникации. Сейчас мы не стали этого делать. Все, что произошло, осталось между нами», – сообщил один из сотрудников клуба после игры с «Реалом».

Президент «ПСЖ» после победы произнес в раздевалке речь, в которой отметил «высокий уровень» командной игры и настоящий «успех тренерского штаба, игроков и менеджмента», а также подчеркнул, что «ничего еще не выиграно».

Отмечается, что сначала нападающий выглядел расстроенным, несмотря на всеобщую радость. Он понимает, что мог сыграть против «Реала» ярче. Однако в раздевалке его утешил .

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