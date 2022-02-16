Касильяс про 0:1 с «ПСЖ»: «Хороший результат для «Реала», ведь Куртуа взял пенальти»

Бывший вратарь «Реала» поделился мыслями после вчерашнего матча 1/8 финала между «ПСЖ» и мадридским клубом (1:0).

«Мы увидели сильный «ПСЖ». Заслуженная победа. Хороший результат для «Реала», ведь взял пенальти.

Все еще непонятно, чем закончится матч на «Бернабеу», ведь больше нет фактора выездного гола. Хочется прожить эту атмосферу дома!» – написал Касильяс, сопроводив публикацию хэштегом #HalaMadrid.

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