Хави о Педри: «Он напоминает мне Иньесту. Андрес – величайший талант в истории испанского футбола»

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О Педри

«Для меня это естественно – сравнивать его с Иньестой. Он напоминает мне о нем. И я не стану думать иначе из-за критики.

Иньеста – величайший талант в истории испанского футбола из тех, кого я видел, величайший вообще.

Такое сравнение будет мотивировать Педри. Я не боюсь этого, и он – тоже, он очень нормальный парень».

О календаре

«У нас пять игр за две недели, приходится справляться с игровыми минутами, усталостью, дискомфортом.

У нас есть опции в атаке, и я рад этому, потому что раньше вариантов у меня не было», – сказал главный тренер «Барселоны».