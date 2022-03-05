Хави о Педри: «Он напоминает мне Иньесту. Андрес – величайший талант в истории испанского футбола»

Хави сравнил Педри с Андресом Иньестой.
О Педри
«Для меня это естественно – сравнивать его с Иньестой. Он напоминает мне о нем. И я не стану думать иначе из-за критики.
Иньеста – величайший талант в истории испанского футбола из тех, кого я видел, величайший вообще.
Такое сравнение будет мотивировать Педри. Я не боюсь этого, и он – тоже, он очень нормальный парень».
О календаре
«У нас пять игр за две недели, приходится справляться с игровыми минутами, усталостью, дискомфортом.
У нас есть опции в атаке, и я рад этому, потому что раньше вариантов у меня не было», – сказал главный тренер «Барселоны».