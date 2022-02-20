Хави: «Педри – суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет»

Хави назвал Педри суперталантом и лучшим игроком на своей позиции.

Главный тренер «Барселоны» высоко оценил игру 19-летнего хавбека, который вышел на замену во втором тайме матча с «Валенсией» (4:1) и забил гол (позже он был переписан на Пьера-Эмерика Обамеянга – Прим. Sports.ru).

«Первый наш гол был фантастическим. В первом тайме мы больше контролировали игру, после перерыва было больше пауз в игре.

Мы вынуждены прибегать к экстренным мерам в нашей ситуации, но мы становимся лучше. Эта победа дает нам спокойствие, но только до четверга.

– суперталант. Он лучший игрок на своей позиции, а ему только 19 лет», – сказал .