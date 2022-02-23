«Куман сыграл жизненно важную роль в развитии молодежи «Барсы», и не только Педри». Бывший технический секретарь каталонцев Планес об экс-тренере

отметил заслуги в развитии молодых игроков «Барселоны».

«У меня очень хорошие отношения с Куманом (тренировал «Барселону» с 2020 по 2021 год), он сыграл жизненно важную роль в развитии молодежи, не только Педри, но и многих других, кому он предоставил возможность играть.

Он держал Педри в уме и говорил, что мы посмотрим, что будем делать дальше. Когда началась предсезонная подготовка, нам поступило много предложений об аренде игрока. Куману хватило двух тренировок, и он сказал, что парень очень хорош и определенно должен остаться.

пыталась подписать еще – спустя пару дней после того болезненного для нас поражения в Лиссабоне (2:8). Через агента игрока она дала понять, что есть интерес, но мы сказали нет», – заявил бывший технический секретарь «Барселоны» в эфире Radio Marca.

В текущем сезоне 19-летний Педри провел 6 матчей за «блауграну», забив 1 мяч. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.