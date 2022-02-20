Хави о Педри: «По уровню таланта нет другого такого игрока в мире»

назвал Педри самым талантливым игроком мира.

Полузащитник «Барселоны» забил гол в матче 25-го тура против «Валенсии» (4:1). Однако позже мяч переписали на форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, который оформил хет-трик.

«Он дает нам передышку, не теряет мяч. Он играет поистине знаковую роль, как было сегодня.

Педри – превосходный игрок. По уровню таланта нет другого такого футболиста в мире.

Гол? Мы просим его бить, мы требуем этого. У него есть удар, хорошо исполняет штрафные. Он молод и застенчив, но не у каждого есть его навыки», – сказал главный тренер каталонцев.