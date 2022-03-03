«Ференцварош» о возможном увольнении Черчесова: «Не намерены заниматься политическими вопросами. Каждый сотрудник клуба верит в мир»

«Ференцварош» рассказал о будущем .

– Способна ли политическая ситуация в России стать поводом для расторжения контракта со Станиславом Черчесовым?

– Каждый сотрудник, спортсмен и менеджер «Ференцвароша» верит в мир, поскольку спорт и в частности футбол играют важную роль в установлении мира.

В связи с этим футбольный клуб «Ференцварош» не намерен заниматься политическими вопросами, – высказались в о тренере.

Как дела у Черчесова в Венгрии? Попал под разгром 0:3, теряет очки (но сохраняет лидерство), зажигает игроков криками