У Черчесова 4 победы, 2 ничьих и 2 поражения в «Ференцвароше». Клуб вышел в полуфинал Кубка Венгрии

добился 4-й победы в качестве главного тренера «Ференцвароша».

Его команда одолела (1:0) в 1/4 финала Кубка Венгрии и вышла в следующий раунд.

Теперь на счету российского специалиста 8 матчей в новой команде: 4 победы, 2 ничьих и 2 поражения. Из четырех две победы пришлись на Кубок страны.

Далее «Ференцварош» встретится с «Кишвардой» в чемпионате – это случится 6 марта.

У «Ференцвароша» Черчесова 2 победы в 6 матчах в чемпионате Венгрии. Клуб лидирует с отрывом в 2 очка