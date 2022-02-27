Черчесов об 1:1 с «Дьирмотом»: «Ференцварош» удержал отрыв от 2-го и 3-го места. Но могли его и увеличить»

высказался о результатах .

Команда 58-летнего российского тренера сыграла вничью с (1:1) в 22-м туре чемпионата Венгрии после ничьей с МТК (0:0).

«Мы удержали по итогам тура отрыв от второго и третьего места, но могли его и увеличить. Жаль, что не реализовали свои моменты, ведь было большое преимущество над соперником.

Рад, что отличился Форчун Басси. Он влился в команду по ходу сезона, и ему очень важно было забить свой первый официальный гол. Теперь ему будет полегче.

Из четырех наших новичков пока не выходил на поле лишь Эсити. Возможно, это случится уже послезавтра в матче Кубка Венгрии против «Гонведа».

У нас не будет четырех ведущих игроков, но в любом случае задача – это выход в полуфинал», – сказал тренер «Ференцвароша».

У клуба из Будапешта всего 2 победы в 6 матчах в лиге при экс-тренере сборной России. Но в таблице команда лидирует с отрывом в два очка.