Черчесов о выходе в 1/2 Кубка Венгрии: «Знали, что против «Гонведа» в гостях будет нелегко»

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Станислав Черчесов подвел итоги игры с «Гонведом» (1:0).

Главный тренер «Ференцвароша» высказался после матча 1/4 финала Кубка Венгрии.

«Мы знали, что против «Гонведа» в гостях будет нелегко. В первом тайме мы играли хорошо, хотя, пожалуй, могли создать и больше моментов. После того как мы повели в счете, игра немного успокоилась.

Я очень рад, что мы прошли дальше. Спасибо болельщикам, которые вновь были с нами. Невозможно все 95 минут обходиться без давления со стороны соперника, но, к счастью, Дибус (вратарь «Ференцвароша» – прим. Sports.ru) несколько раз нас спас.

На этот раз мы не смогли воспользоваться контратаками. И мы еще проанализируем этот матч», – сказал Черчесов.

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