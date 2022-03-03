Леонардо: «Мбаппе – лучший в мире сейчас, Месси всегда был на этом уровне. Одному 23 года, а другому – 34»

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Спортивный директор «ПСЖ» высказался о Лионеле Месси.

– Вы понимаете критику в адрес Месси?

– У него хватило смирения, чтобы перейти в «ПСЖ» после всего, что произошло, вместе с тем, что он собой представляет. Думаю, для таких художников, как Мбаппе, Неймар или Месси важен контекст. Они не могут находиться в изолированном пузыре, им нужно правильное окружение.

Килиан – лучший игрок мира сейчас. Месси всегда был на этом уровне и, по моему мнению, он по-прежнему на нем находится, но нормально, когда люди только переходят... Дело не в том, кто лучше. Одному 23 года, а другому – 34, – сказал Леонардо в интервью L’Équipe.

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