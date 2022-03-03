Леонардо о Мбаппе: «Зарплата – последнее, что мы добавим в контракт. «ПСЖ» – среди лучших в мире из-за того, что катарские владельцы сделали за 10 лет»

выразил надежду на то, что останется в .

«Пока подписи нет, мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить его».

О том, что «ПСЖ» предложил Мбаппе контракт на 50 млн евро в год

«Это неправда. Мы не отправляли конкретное предложение. Здесь есть важный момент: я думаю, последнее, что мы добавим в контракт, – это зарплата. Мы хотим создать для Килиана лучшие условия, чтобы он был лучшим игроком.

Теперь я считаю, что Килиан действительно мыслит масштабно. Ощущения в субботу на стадионе были чудесными. Что-то создается, и это не только для него. Я здесь не для того, чтобы хитрить, но у других клубов нет таких фанатов. Это имеет значение.

Я не думаю, что решение будет зависеть от результата матча против «Реала». У нас есть подрастающее поколение, молодые игроки тренируются с нами, мы хотим сделать еще вложения. То, что было сделано катарскими владельцами за последние 10 лет, поместило «ПСЖ» в число лучших клубов мира. Сегодня это реальность.

Мбаппе здесь любят, обожают и уважают», – сказал спортивный директор «ПСЖ» в интервью L’Équipe.

В этом сезоне 23-летний француз провел 24 матча в Лиге 1, забил 14 голов и отдал 10 передач. Его статистика – здесь.