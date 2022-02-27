Мбаппе о двух ассистах от Месси: «Он играет все лучше. Великий»

Форвард высказался о своем дубле в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1).

– Что значат для вас две голевые передачи от Месси?

– Он великий игрок. Я рад за него, он привыкает к новой жизни, к новому клубу. Даже если у тебя семь «Золотых мячей», все равно приходится адаптироваться. Но он играет все лучше и лучше.

Я всегда говорил: «Лучше с великим Месси в составе [чем без него]». С ним легко играть. Я всегда хотел играть с великими, и нам весело, мне весело. Я учусь, – сказал Мбаппе.