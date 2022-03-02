«Барса» может подписать левого, правого и двух центральных защитников летом. Клуб нацелен на Гайю, Мазрауи, Аспиликуэту и Кристенсена

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Летом «Барселона» может подписать четырех новичков в оборону.

По данным Mundo Deportivo, каталонский клуб работает над переходами правого защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи, центральных защитников «Челси» Сесара Аспиликуэты и Андреаса Кристенсена, а также левого защитника «Валенсии» Хосе Гайи.

На правах свободных агентов в «Барсу» могут перейти Мазрауи, Аспиликуэта и Кристенсен. Каталонцам придется заплатить только за Гайю, контракт которого с «Валенсией» истекает летом 2023 года. Его трансфер оценивается в 10-12 млн евро.

Отмечается, что в отношении Мазрауи и Кристенсена руководство «Барсы» настроено очень оптимистично. Аспиликуэте сделали предложение о контракте по схеме «2+1».

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