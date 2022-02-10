Чтобы сэкономить деньги на Холанда, «Барса» хочет недорого усилить защиту и полузащиту. Ей интересны Аспиликуэта, Кристенсен и Алонсо из «Челси»

нацелена на недорогие трансферы с целью усилить оборону и полузащиту этим летом, чтобы сделать все возможное для приобретения форварда , сообщает ESPN.

21-летний норвежец собирается покинуть «Дортмунд» летом, когда вступят в силу отступные в размере около 75 миллионов евро. Президент «Барсы» Жоан Лапорта уже провел несколько встреч с агентом Мино Райолой, чтобы обсудить возможную сделку.

Тренер Хави хочет усилить защиту и полузащиту, поэтому, чтобы сэкономить деньги на Холанда, «Барса» интересуется игроками, чьи контракты истекают в ближайшие 18 месяцев.

«Барса» прорабатывала варианты трансферов как минимум пяти игроков, включая защитников Сесара Аспиликуэту, Андреаса Кристенсена и . Аспиликуэта и Кристенсен могут перейти бесплатно летом, а у Алонсо еще год по контракту с лондонцами.