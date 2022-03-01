«Милан» сделал предложение Мазрауи. «Барса» остается главным претендентом на защитника «Аякса»

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«Милан» пытается подписать защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи в качестве свободного агента.

Как сообщает De Telegraaf, «россонери» ведут переговоры с футболистом амстердамцев и уже сделали ему предложение. Несколько месяцев назад 24-летний игрок уже ответил итальянской команде отказом.

Фаворитом в борьбе за Мазрауи называется «Барселона», также на игрока претендует «Боруссия» Дортмунд.

При этом интерес к футболисту проявляют и английские клубы, однако сам он не заинтересован в переходе в АПЛ.

В текущем сезоне Мазрауи провел 20 матчей в Эредивизи, забив 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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