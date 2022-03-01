«Милан» сделал предложение Мазрауи. «Барса» остается главным претендентом на защитника «Аякса»

«Милан» пытается подписать защитника «Аякса» Нуссаира Мазрауи в качестве свободного агента.
Как сообщает De Telegraaf, «россонери» ведут переговоры с футболистом амстердамцев и уже сделали ему предложение. Несколько месяцев назад 24-летний игрок уже ответил итальянской команде отказом.
Фаворитом в борьбе за Мазрауи называется «Барселона», также на игрока претендует «Боруссия» Дортмунд.
При этом интерес к футболисту проявляют и английские клубы, однако сам он не заинтересован в переходе в АПЛ.
В текущем сезоне Мазрауи провел 20 матчей в Эредивизи, забив 5 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.