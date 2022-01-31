«Спартак» хочет взыскать с Газизова более 100 млн рублей через суд

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о планах клуба взыскать более 100 миллионов рублей с бывшего генерального директора .

«Спартак» в самое ближайшее время подаст несколько исков с целью взыскать с господина Газизова все убытки, в том числе за юридические услуги по делам, в которых он проиграл.

Точную сумму сейчас не скажу, но она составит более 100 миллионов рублей. Из них 88 миллионов – сумма, которую он себе перечислил, уходя из клуба, а также юридические услуги по делам в Уфе и в Москве», – заявила Завьялова.

Ранее Газизов проиграл московскому клубу в суде в деле о выплате ему неустойки в 400 млн рублей. Однако менеджер вновь обратился с иском, требуя взыскать со «Спартака» долг в 101 млн рублей, которые, предположительно, были положены ему по контракту за выход клуба в еврокубки в прошлом сезоне.

Газизов покинул «Спартак» в декабре 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода и вернулся в «Уфу».

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