Юрист «Спартака»: «Господину Газизову хочется всего и сразу – и гендиректором стать, и выходное пособие получить. «Седалища не хватит»

Юрист Татьяна Завьялова рассказала о суде между и .

«Не за горами весна. «Время планов и предположений», – как сказал Толстой в «Анне Карениной». Но не все весенние планы можно понять. Остается только додумывать.

Так, Шамиль Газизов, бывший гендиректор «Спартака», на весну запланировал две взаимоисключающие судебные тяжбы со «Спартаком»: подал в Октябрьский районный суд Уфы иск о восстановлении на работе в качестве гендиректора «Спартака» и подал в 6-й кассационный суд общей юрисдикции кассационную жалобу на определение апелляции, которым ему было отказано в выплате выходного пособия при увольнении с должности гендиректора «Спартака» в размере 400 миллионов рублей.

То есть, господину Газизову хочется всего и сразу. И гендиректором стать, и выходное пособие при увольнении с этой должности получить.

Ну что тут можно сказать? Только словами поговорок. Например, башкирской: «Голодному – хлеб, сытому – причуды». Либо русской: «Сразу на двух конях? Седалища не хватит», – заявила Завьялова.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» проиграл московскому клубу в суде в деле о выплате ему неустойки в 400 млн рублей. Однако менеджер вновь обратился с иском, требуя взыскать со «Спартака» долг в 101 млн рублей, которые, предположительно, были положены ему по контракту от владельца команды Федуна за выход клуба в еврокубки в прошлом сезоне.

При этом «Спартак» хочет взыскать с Газизова более 100 млн рублей через суд.

Газизов покинул «Спартак» в декабре 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода и вернулся в «Уфу».

Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? Тогда здесь пересказ всех раундов!