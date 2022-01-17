«МЮ» может назначить нового тренера до завершения сезона. Почеттино и тен Хаг – главные кандидаты

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового постоянного главного тренера.
По информации Manchester Evening News, манкунианцы могут назначить нового тренера до завершения этого сезона. В клубе считают, что чем раньше определятся с новым тренером, тем лучше. Главными претендентами на этот пост остаются главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг, работающий в «Аяксе».
В данный момент пост главного тренера «Юнайтед» занимает Ральф Рангник, который после завершения сезона перейдет на консультационную должность в клубе.