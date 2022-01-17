«МЮ» может назначить нового тренера до завершения сезона. Почеттино и тен Хаг – главные кандидаты

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия лига 1 Франция Ральф Рангник Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового постоянного главного тренера.

По информации Manchester Evening News, манкунианцы могут назначить нового тренера до завершения этого сезона. В клубе считают, что чем раньше определятся с новым тренером, тем лучше. Главными претендентами на этот пост остаются главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг, работающий в «Аяксе».

В данный момент пост главного тренера «Юнайтед» занимает Ральф Рангник, который после завершения сезона перейдет на консультационную должность в клубе.

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