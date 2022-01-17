«МЮ» может назначить нового тренера до завершения сезона. Почеттино и тен Хаг – главные кандидаты

продолжает поиски нового постоянного главного тренера.

По информации Manchester Evening News, манкунианцы могут назначить нового тренера до завершения этого сезона. В клубе считают, что чем раньше определятся с новым тренером, тем лучше. Главными претендентами на этот пост остаются главный тренер и Эрик тен Хаг, работающий в .

В данный момент пост главного тренера «Юнайтед» занимает , который после завершения сезона перейдет на консультационную должность в клубе.