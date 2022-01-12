Почеттино до сих пор тайно контактирует с «МЮ» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом (Le Parisien)

Главный тренер «ПСЖ» сохраняет интерес к работе в .

Как пишет Le Parisien, аргентинец до сих пор тайно контактирует с «Юнайтед» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом. Его основной конкурент – тренер Эрик тен Хаг.

Напомним, после отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера Почеттино хотел возглавить «МЮ», но не отпустил его. Временным тренером «МЮ» стал .

Недавно сообщалось о том, что интерес «МЮ» к Почеттино охладел, а тен Хаг стал фаворитом на пост тренера.

Вчера появились сведения о нестабильной ситуации в раздевалке «ПСЖ». Сообщалось, что не все игроки понимают методы Почеттино, а их сомнения перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов растут.