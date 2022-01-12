Почеттино до сих пор тайно контактирует с «МЮ» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом (Le Parisien)

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сохраняет интерес к работе в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Le Parisien, аргентинец до сих пор тайно контактирует с «Юнайтед» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом. Его основной конкурент – тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Напомним, после отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера Почеттино хотел возглавить «МЮ», но «ПСЖ» не отпустил его. Временным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.

Недавно сообщалось о том, что интерес «МЮ» к Почеттино охладел, а тен Хаг стал фаворитом на пост тренера.

Вчера появились сведения о нестабильной ситуации в раздевалке «ПСЖ». Сообщалось, что не все игроки понимают методы Почеттино, а их сомнения перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов растут.

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