Почеттино до сих пор тайно контактирует с «МЮ» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом (Le Parisien)

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино сохраняет интерес к работе в «Манчестер Юнайтед».
Как пишет Le Parisien, аргентинец до сих пор тайно контактирует с «Юнайтед» на случай, если сможет уйти из «ПСЖ» летом. Его основной конкурент – тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
Напомним, после отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера Почеттино хотел возглавить «МЮ», но «ПСЖ» не отпустил его. Временным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.
Недавно сообщалось о том, что интерес «МЮ» к Почеттино охладел, а тен Хаг стал фаворитом на пост тренера.
Вчера появились сведения о нестабильной ситуации в раздевалке «ПСЖ». Сообщалось, что не все игроки понимают методы Почеттино, а их сомнения перед игрой с «Реалом» в Лиге чемпионов растут.