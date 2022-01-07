Тен Хаг – фаворит на пост тренера «МЮ». Интерес клуба к Почеттино охладел

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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с назначением на пост главного тренера Эрика тен Хага, который сейчас работает с «Аяксом».

Как утверждает The Times, тен Хаг – фаворит на пост главного тренера «МЮ». Интерес клуба к Маурисио Почеттино, сейчас работающего с «ПСЖ», охладел.

После отставки Оле-Гуннара Сульшера с поста тренера Почеттино хотел возглавить «МЮ», но «ПСЖ» не отпустил его. Временным тренером «МЮ» стал Ральф Рангник.

Тен Хаг работает с «Аяксом» с 2019 года. Под его руководством клуб по два раза выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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