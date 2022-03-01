Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Потенциальные покупатели считают, что бизнесмен может согласиться

Роману Абрамовичу предложат продать на этой неделе.

По информации The Telegraph, в приобретении заинтересованы по меньшей мере три потенциальных покупателя, считающих, что бизнесмен может рассмотреть предложения о продаже.

Абрамович должен получить предложения к концу недели. Российский миллиардер может впервые рассмотреть вариант с продажей клуба, поскольку столкнулся с угрозой санкций.

Ранее руководство «Челси» заявляло, что клуб не продается, но теперь считается, что у Абрамовича может не остаться выбора.

Трудность в продаже «Челси» может заключаться в том, что если против Абрамовича введут санкции до конца этой недели, покупателям придется ждать ясности в вопросе о том, смогут ли они беспрепятственно осуществить сделку с бизнесменом или его представителями.

Ранее Абрамович отклонил предложение о продаже клуба за 2,2 миллиарда фунтов.

Долг «Челси» перед Романом составляет 1,51 миллиарда фунтов.