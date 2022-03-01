Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе. Потенциальные покупатели считают, что бизнесмен может согласиться

Роману Абрамовичу предложат продать «Челси» на этой неделе.
По информации The Telegraph, в приобретении заинтересованы по меньшей мере три потенциальных покупателя, считающих, что бизнесмен может рассмотреть предложения о продаже.
Абрамович должен получить предложения к концу недели. Российский миллиардер может впервые рассмотреть вариант с продажей клуба, поскольку столкнулся с угрозой санкций.
Ранее руководство «Челси» заявляло, что клуб не продается, но теперь считается, что у Абрамовича может не остаться выбора.
Трудность в продаже «Челси» может заключаться в том, что если против Абрамовича введут санкции до конца этой недели, покупателям придется ждать ясности в вопросе о том, смогут ли они беспрепятственно осуществить сделку с бизнесменом или его представителями.
Ранее Абрамович отклонил предложение о продаже клуба за 2,2 миллиарда фунтов.
Долг «Челси» перед Романом составляет 1,51 миллиарда фунтов.