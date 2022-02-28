Слуцкий о 2:3 с «Зенитом»: «Рубин» даже в меньшинстве шел в атаку, был близок к ничьей»

уверен, что «Рубин» мог набрать очко в матче 19-го тура с .

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, решающий гол был забит на второй добавленной ко второму тайму минуте.

– Мне кажется, весь комментарий укладывается в последний эпизод. Даже в меньшинстве шли в атаку, были очень близки к тому, чтобы завоевать очко. После такой концовки сложно как-то системно комментировать и давать более глубокие расклады.

– Ваша реакция на удаление [Леона Мусаева]?

– Обидно, что удалили.

– Три новичка. Как оцените игру Лисаковича, Ломовицкого и Кучаева?

– Они прошли предсезонку, для нас они уже не такие новички. За Лисаковича и Кучаева говорит их статистика. Ломовицкий сыграл далеко не лучший матч.

– Как собирались нейтрализовывать «Зенит»?

– Это слишком длинно. Не могу сказать одним словом. Пытались обороняться против их сильных сторон, пытались использовать зоны между линиями и пространство за спинами защитников.

– Какой микроклимат среди легионеров? Кто-нибудь собирается уезжать?

– В первый день мы с ними собрались, обсудили эту тему. Договорились, что мы все вместе, пока нам позволяет это делать ситуация. Больше к этой теме не возвращались, – передает корреспондент Александр Дорский слова главного тренера .