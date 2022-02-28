Семак о 3:2 с «Рубином»: «Зенит» победил заслуженно. Приличная игра по качеству, моментам»

считает заслуженной победу «Зенита» над (3:2) в 19-м туре .

– Тяжелая игра. Играли хорошо, за исключением двух пропущенных мячей и момента в конце матча. В остальном приличная игра по качеству, движению, количеству моментов. Победили заслуженно – вопреки многим давящим факторам.

– Почему не поменяли стартовый состав?

– Мне понравилось качество игры с «Бетисом». Кого-то убирать из состава было необоснованным. Конечно, кто-то, может, устал, но и сегодня игра была очень хорошей.

– На последней минуте «Зенит» мог пропустить. Что там было не так?

– Достаточно нервозная концовка. На наших глазах был чистейший фол на Дзюбе, его толкали, арбитр не увидел. Момент с добавленным временем, которое истекло.

Что касается момента, то мы большим количеством пошли вперед. Во-вторых, на ровном месте потеряли мяч.

– Доверие Одоевскому – пока на этот матч или на данном этапе он будет первым вратарем?

– Будем смотреть, кто в каком состоянии на тренировках, дальше уже будем принимать решение, – передает корреспондент .ru Александр Дорский слова главного тренера .

«Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й