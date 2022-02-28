Семак о 3:2 с «Рубином»: «Зенит» победил заслуженно. Приличная игра по качеству, моментам»

Сергей Семак считает заслуженной победу «Зенита» над «Рубином» (3:2) в 19-м туре РПЛ.
– Тяжелая игра. Играли хорошо, за исключением двух пропущенных мячей и момента в конце матча. В остальном приличная игра по качеству, движению, количеству моментов. Победили заслуженно – вопреки многим давящим факторам.
– Почему не поменяли стартовый состав?
– Мне понравилось качество игры с «Бетисом». Кого-то убирать из состава было необоснованным. Конечно, кто-то, может, устал, но и сегодня игра была очень хорошей.
– На последней минуте «Зенит» мог пропустить. Что там было не так?
– Достаточно нервозная концовка. На наших глазах был чистейший фол на Дзюбе, его толкали, арбитр не увидел. Момент с добавленным временем, которое истекло.
Что касается момента, то мы большим количеством пошли вперед. Во-вторых, на ровном месте потеряли мяч.
– Доверие Одоевскому – пока на этот матч или на данном этапе он будет первым вратарем?
– Будем смотреть, кто в каком состоянии на тренировках, дальше уже будем принимать решение, – передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский слова главного тренера «Зенита».
«Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й