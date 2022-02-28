Слуцкий об отстранении России: «Сейчас такое время... Я рад, что сегодня мы играли, важно иметь такую возможность»

высказался на тему отстранения России от международных футбольных турниров.

– Как решение и отразится на российском футболе?

– Знаете, думаю, сейчас такое время, когда…Я очень рад, что сегодня мы играли, была счастливая возможность демонстрировать все лучшие качества и недостатки на поле.

Мне кажется, очень важно иметь возможность всем футболистам выходить на поле и демонстрировать свой уровень мастерства, – передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский слова главного тренера «Рубина».

«Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й