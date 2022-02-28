Семак про отстранение России: «Хочется, чтобы люди могли заниматься любимым делом. Спорт никакого отношения к политике не имеет»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА Sports.ru Футбол

Сергей Семак высказался об отстранении России от международных футбольных турниров.

– Как оцениваете решение ФИФА и УЕФА?

– Наше дело – делать нашу работу. Что касается справедливости, несправедливости – конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет.

Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, а у людей была возможность заниматься их любимым делом, – передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский слова главного тренера «Зенита».

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