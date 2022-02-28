Семак про отстранение России: «Хочется, чтобы люди могли заниматься любимым делом. Спорт никакого отношения к политике не имеет»

высказался об отстранении России от международных футбольных турниров.

– Как оцениваете решение и ?

– Наше дело – делать нашу работу. Что касается справедливости, несправедливости – конечно, спорт никакого отношения к политике не имеет.

Естественно, очень хочется, чтобы спорт был вне политики, а у людей была возможность заниматься их любимым делом, – передает корреспондент .ru Александр Дорский слова главного тренера .

Карпин про отстранение России: «Санкции побыстрее отменят, надеюсь. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»