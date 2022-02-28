Карпин про отстранение России: «Санкции побыстрее отменят, надеюсь. Жаль ребят, мечтавших о ЧМ-2022»

огорчен решением отстранить Россию от международных футбольных турниров.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА, – значит ничего не сказать.

Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды.

Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», – передает корреспондент .ru Александр Дорский слова главного тренера сборной России.

Россия 24 марта должна была сыграть с Польшей в стыковом матче за право выступить на .

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