«Зенит» 8 матчей не проигрывает в РПЛ: 5 побед и 3 ничьих. Команда Семака лидирует в турнире

«Зенит» продлил серию без поражений в до 8 матчей.

Команда тренера Сергея Семака обыграла (3:2) в 19-м туре чемпионата России.

В последний раз клуб из Санкт-Петербурга уступал 16 октября – тульскому «Арсеналу» (1:2). С тех пор последовали 5 побед и 3 ничьих.

В следующем туре сыграет с «Уфой» – это случится 6 марта.

«Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате России с 41 очком. «Динамо» идет на 2-м месте с 39 баллами.

«Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й