«Зенит» 8 матчей не проигрывает в РПЛ: 5 побед и 3 ничьих. Команда Семака лидирует в турнире

«Зенит» продлил серию без поражений в РПЛ до 8 матчей.
Команда тренера Сергея Семака обыграла «Рубин» (3:2) в 19-м туре чемпионата России.
В последний раз клуб из Санкт-Петербурга уступал 16 октября – тульскому «Арсеналу» (1:2). С тех пор последовали 5 побед и 3 ничьих.
В следующем туре «Зенит» сыграет с «Уфой» – это случится 6 марта.
«Зенит» сохраняет лидерство в чемпионате России с 41 очком. «Динамо» идет на 2-м месте с 39 баллами.
«Зенит» вырвал победу у «Рубина» – 3:2. Лисакович вытащил Казань с 0:2, но Сергеев решил на 92-й