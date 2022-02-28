Семак о Ракицком: «Попросил 2 выходных. Любой человек близко к сердцу воспринимает происходящее»

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Сергей Семак объяснил отсутствие Ракицкого и Тимощука на игре с «Рубином».

Защитник Ярослав Ракицкий не был включен в заявку «Зенита» на матч 19-го тура РПЛ, а член тренерского штаба Анатолий Тимощук не присутствовал на скамейке во время игры.

– Какой микроклимат среди легионеров? Что с Ракицким?

– Любой человек переживает и близко к сердцу воспринимает происходящее. Ракицкий попросил два дополнительных дня выходных. По личным вопросам он не играл, но завтра должен быть на тренировке.

– Почему не было на скамейке Тимощука? Та же причина?

– Толя заехал на базу, днем заболело горло, почувствовал дискомфорт. Решили его поберечь.

– Допускаете, что Ракицкий больше не сыграет за «Зенит»?

– Мне сложно сказать. Контракт действует три месяца. Человек принимает решение, которое устраивает его и близких.

На сегодня он попросил два выходных, я пошел навстречу. Что будет дальше – мы не знаем, – передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский слова главного тренера «Зенита».

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