FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА

FIFPro призвала ФИФА принять более строгие меры по отношению к российскому футболу.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов отметила, что санкции, наложенные на Россию, носят «легкий характер» и «не защищают игроков».

поддерживает всех футболистов и все футбольные федерации мира, которые решили не играть против российских команд в этот тревожный момент.

Многие другие игроки и профсоюзы уже выразили игрокам из , и Чехии свою поддержку.

Поэтому мы призываем незамедлительно отстранить до тех пор, пока не восстановится безопасность», – сказано в заявлении организации.

Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей