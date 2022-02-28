FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА

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FIFPro призвала ФИФА принять более строгие меры по отношению к российскому футболу.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов отметила, что санкции, наложенные на Россию, носят «легкий характер» и «не защищают игроков».

«FIFPro поддерживает всех футболистов и все футбольные федерации мира, которые решили не играть против российских команд в этот тревожный момент.

Многие другие игроки и профсоюзы уже выразили игрокам из Польши, Швеции и Чехии свою поддержку.

Поэтому мы призываем незамедлительно отстранить РФС до тех пор, пока не восстановится безопасность», – сказано в заявлении организации.

Санкции ФИФА не устроили соперников России. Польша, Швеция, Англия и еще 6 сборных настаивают на бойкоте матчей

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