Дуглас Сантос: «Неправильно заявлять, что «Зенит» может расколоться на группировки из-за бразильцев. Мы все здесь с одной целью – быть командой»

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Дуглас Сантос не считает, что «Зенит» может расколоться из-за большого количества бразильцев.

– Есть мнение, что пять легионеров из одной страны – это слишком много. Создается банда, которая может менять атмосферу в команде. Что ответите?

– Мне кажется, неправильно мыслить такими категориями. Тем более заявлять, что «Зенит» может расколоться на группировки. Мы все здесь с одной целью – быть командой.

Конечно, из-за того, что мы, бразильцы, не говорим свободно по-русски, больше общаемся в своем кругу. Просто по той причине, что прекрасно понимаем друг друга. Но и я, и другие парни, и Барриос стараемся общаться со всеми футболистами «Зенита».

Кто-то в команде знает английский – с ними проще поддерживать общение. Но даже если вы совершенно не понимаете друг друга, есть жесты, с помощью которых можно объясниться.

Для меня нет проблемы, чтобы общаться со всеми игроками команды. Я вижу, какая атмосфера внутри нашего коллектива. И, судя по тому, что сейчас происходит в «Зените», эта атмосфера никуда не исчезнет, – сказал Сантос.

В составе «Зенита» пять игроков из Бразилии: Дуглас Сантос, Малком, Клаудиньо, Вендел и Юри Алберто

 

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